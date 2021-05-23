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【回港易】聶德權指廣東省未被列為「中風險地區」　回港易計劃安排暫維持不變

社會 12:25 2021/05/23

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聶德權指回港易計劃安排會暫維持不變。（資料圖片）

衞生署昨晚（22日）公布因應廣東省部分地區疫情的最新發展，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件；惟政府在​晚上10時半再發新聞稿，表示廣州荔灣區出現一宗新冠肺炎確診個案，港府正與廣東省政府評估有關情況，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變，稍後如有改變將會另行作出公布。

公務員事務局局長聶德權今日（23日）表示，回港易計劃是方便內地返港的人士不需強檢14天，惟其機制提到，如部分地方有確診個案會列中或高風險地區等，如市民由相關地區返港會不適用於回港易計劃。

至於計劃會否有任何改變，他表示會考慮公共衞生風險及其他措施是否合乎比例。他指出，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」，故回港易計劃的安排會暫時維持不變。當局會與廣東省政府緊密聯繫，對於昨日造成混亂，當局會總結經驗，向市民解釋清楚。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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