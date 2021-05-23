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【引入海外醫生】合資格者在港公營機構工作5至12年才可註冊　不影響本地醫生專科培訓

社會 13:03 2021/05/23

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食物及衞生局局長陳肇始。(資料圖片)

政府將向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，以開闢新途徑，讓合資格的非本地培訓醫生在香港執業。食物及衞生局局長陳肇始澄清，循新途徑來港執業的非本地培訓醫生，須於香港的公營醫療機構工作5至12年不等，才可在港向醫委會取得正式註冊，並如其他本地醫生一樣受醫委會的紀律監管，而非繞過醫委會。食物及衞生局局長亦不會利用權力，影響認可學院名單。

陳肇始在網誌強調，非本地培訓醫生仍須接受評核，當局會與相關公營醫療機構再商討如何制定在職評核。當局對非本地培訓醫生要求更高更嚴格，也不會影響本地醫生的專科培訓。她補充，政府並非要取締現時執業資格試的制度，而是在確保醫生質素前提下，新增路徑讓合資格非本地培訓醫生來港服務。

她表示，早前會見超過20個不同醫學團體、病人組織及立法會議員等，大家都希望透過新途徑，引入更多非本地培訓醫生，令病人得到更及時和適切的服務。她指出，政府會配合立法會的審議工作，讓法案早日通過，令更多非本地培訓的港人醫生回來服務，改善整體醫療體系和長服務輪候時間。

陳肇始稱，當局將繼續推展各項措施，加強和完善公共醫療服務，包括挽留醫管局醫生、促進公私營協作計劃、通過兩個「十年醫院發展計劃」提升硬件設施，以及推動基層醫療健康，並指將於下月2日提交法案予立法會審議，希望議員及社會各界能支持法案。

同場加映，拗柴後增患骨刺風險恐「步步為艱」，中大招募患者接受新治療研究：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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