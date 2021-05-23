【組合屋】社協長沙灣英華街組合屋項目料明年首季落成　140個單位140呎至350呎不等 

▲ 社協長沙灣英華街組合屋項目料明年首季落成。（黃悅晴攝）

房屋署早前更新公屋輪候數據，截至今年3月底，一般申請的平均輪候時間是5.8年，創逾廿年新高。為協助不適切居所住戶於「上車」前有更好的居住環境，香港社區組織協會將於長沙灣英華街的閒置用地，以組合屋方式提供約140個獨立單位，目標2022年第1季前落成。

▲ 項目計劃今年10月至11月會公開宣傳及接受申請。（黃悅晴攝）

140個單位中，35個屬大型單位，當中31個為4至6人住的280呎（實用面積）單位，4個為5至6人住的350呎（實用面積）家庭單位，為市區首個設大單位組合屋項目。示範單位日前已落成，正敲定建築細節，預計7月起可開始建造組合單位，11月可完全組合，然後再建設公共空間。

社協副主任施麗珊指，項目計劃今年10月至11月會公開宣傳及接受申請，每個家庭最多可住3年，全期預算可協助600名正候分公屋的基層市民，將優先接受等候公屋3年以上、居於不適切住所人士，有一定比例是少數族裔家庭。

至於租金方面，施麗珊預計140呎的細單位約是2千至3千，大單位約收4千至5千，約要佔租戶收入25% ，電費另計，而同區的劏房租金逾8千。單位會配備冷氣、抽油煙機、櫃、熱水爐等設施， 如有需要亦贊助電器及傢俬。

項目工程承辦商及組件生產商為有利建築，集團執行董事黃慧敏指，項目以組裝合成方式建成，共需建造190個石屎「盒子」，預計只需兩個月即可準備好組合屋。她又說，每個盒子均可循環再用，將來社協的項目完結，亦可將組合屋搬到別處使用。

建築師譚漢華表示，單位設計上強調室內自然採光，4層樓的設計不會阻礙原本的景觀，亦特別注重公共空間，正計劃建設戶外設施、公園等。他又說，每個單位闊2.8米，比一般組合屋的約2.5米有更多空間。

居於深水埗天台屋的娜菲莎，丈夫是建造業人士，一家4口等候公屋逾3年，3歲及1歲的孩子因住在9樓而不方便外出。她說天熱時居住環境更差，

天花板都是熱的，要長期開冷氣，但會漏水，打風更驚天花板會冧落嚟。

她希望政府能主動多建組合屋，讓像她一樣苦等公屋的家庭有環境適切的容身之所。

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記者：黃悅晴