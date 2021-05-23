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【驚險場面】6歲女童貪玩攀爬7樓外牆　目擊者見險失足一幕：嚇破我的膽

親子 13:58 2021/05/23

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台灣一名6歲女童疑因貪玩爬出7樓外牆，險生意外。

年幼孩童好奇心旺盛，家長要好好看管。日前有台灣網民在Facebook專頁「爆怨公社」上傳兩張照片，指附近住戶目擊一名6歲女童疑因貪玩，攀爬7樓外牆，場面驚險。幸好鄰居發現之後，迅速把女童抱回屋內，沒造成意外。

女童獨站在大廈外牆。（來源：爆怨公社Facebook）

獨站7樓外牆

從網民上傳的照片可見，該名女童獨站在7樓外牆，甚為危險，若有強風恐失足墮樓。發帖網民指看到此景象，「差點嚇破膽」，又指「疫情不可怕，可怕的是小孩」。

據台媒報道，事件發生在本月21日，警方早上11時多接報，指一名女童危站在某大樓7樓外牆。警方趕至現場，發現女童已被鄰居抱回屋內。據指女童疑因貪玩，趁嫲嫲不注意，獨自爬出外牆。警方事後告誡嫲嫲要好好看管小朋友。

網民：家長的問題

帖文引來網民討論，不少網民認為家長要負最大責任，「看到這個我笑不出來，她只是比較幸運沒摔下去，大人不看好，保證沒第二次好運」、「父母的問題好大……怎麼有辦法離開小孩子的視野一分鐘」、「家長到底在幹嘛？人呢？」。

有網民則建議女童家人應在家中裝上鐵窗，「花點小錢能免去遺憾」、「有小孩，還是安裝鋼絲窗較好，雖然不夠美觀，但是安全第一。」、「居家門窗安全很重要」。

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責任編輯：王明芳

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