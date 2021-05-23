【持續酷熱】天文台錄得36度高溫創5月最熱紀錄　大美督更達37.1度

▲ 本港天氣持續酷熱。（經濟日報資料圖片）

本港天氣持續酷熱，天文台今日(23日)中午1時40分錄得35.2度，惟下午1時半更一度錄得36度，打破本港有記錄以來5月最高溫紀錄。天文台表示，受高空反氣旋影響，本港正午時分多區錄得34度或以上，下午及未來2、3日天氣持續酷熱，至本周中後期活躍偏南氣流抵達，將會有不穩定天氣。

根據天文台網頁，至今日下午1時40分，天文台錄得35.2度，不過按天文台香港分區天氣所示，天文台於下午1時半左右一度升溫至36度，創今年最熱紀錄，同時已打破本港有記錄以來5月最高溫紀錄。而大美督升溫至37.1度。

至於其他地區至今日下午1時40分，元朗公園、石崗亦分別錄得35.4度及35.2度，其餘大部分地區亦錄30度或以上。現時酷熱天氣警告現正生效，天文台指受高空反氣旋影響，未來2、3日將持續酷熱，周一至周二氣溫介乎28度至33度。

天文台預測，一道低壓槽將於明日稍後靠近廣東，本港或有幾陣驟雨，而預料活躍的偏南氣流，亦會於本周中後期帶來不穩定天氣，屆時驟雨會增多，最高氣溫將稍回落至最高31度。

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記者：陳正怡