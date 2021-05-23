【薪酬趨勢】薪酬趨勢錄負數勞方憂私人市場跟隨減薪　資方傾向凍薪或微增料減薪機會不大

▲ 資方預料私人市場僱員再減薪機會不大。（資料圖片）

影響公務員薪金調整的薪酬趨勢調查結果上周公布，高、中及低級公務員薪酬淨指標全部為負數，意味公務員有機會減薪。至於調查結果會否影響私人市場僱員的薪金，勞方憂慮再度減薪，資方則認為再減薪的機會不大。

港台節目《城市論壇》今日（23日）討論多項勞工政策，勞顧會僱主代表郭振華表示，目前企業和員工的收入均減少，但向中低層減人工，相信無僱主落到手，高層則已正在減薪。他預料未來有機會繼續凍薪，但仍然鼓勵企業向做得好的員工加薪，並加大培訓員工，「反正都無咁多野做，去學啲新野仲好。」

勞顧會僱員代表譚金蓮稱，2021年明顯比2020年有希望，工會當然不希望減薪，形容僱員薪金已減無可減，工友現在要靠停薪留職或減底薪保住工作崗位。職工盟統籌幹事王宇來補充，有大公司甚至因接受「保就業」計劃資助下，派到股息，但僱員保住工作還要減薪，「打工仔情何以堪？」

香港人才管理協會副會長梁偉佳認為，政府數據對於企業只是參考，企業主要視乎盈利和未來生意計數，預計私人市場員工主要凍薪或有1%薪金增長，倘來年可通關，加薪幅度隨時更多。

今年最低工資水平凍結在時薪37.5元，譚金蓮認為目標的兩年一檢制度，令到經濟數據滯後，建議效法港鐵可加可減機制，按方程式實施一年一檢，方程式最主要應考慮消費指數及生活、子女開支情況。

郭振華則回應，最低工資委員會的討論以數據為依歸，認為倘一年一檢則難以有足夠數據討論，又指下次最低工資檢討可以追回今次無增加的幅度，屆時經濟轉好，企業為聘人，工資會上升。

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記者：徐紹軒