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【新冠肺炎】今日增2宗確診包括39歲女印傭檢出有抗體　同日錄少於5宗初步確診

社會 14:52 2021/05/23

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確診印傭曾於5月19至22日居油麻地寶寧大廈B座，與另外4名外傭同住。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日(23日)新增2宗確診個案，包括一宗源頭不明的本地個案，涉及一名39歲女傭，已於昨日公布，另有一宗輸入個案，涉及一名20歲男子由美國抵港。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

昨日一名39歲印尼女外傭初步確診，今日已列為確診個案，屬今日唯一一宗源頭不明的本地個案，確診編號為第11833宗。患者沒有病徵，於5月21日遵從強制檢測公告到油麻地梁顯利社區檢測中心接受檢測，其後確診，並無檢出帶有變種病毒。

衞生防護中心指，外傭同住僱主及其他密切接觸者暫未錄得初步確診個案，潛伏期及傳染期間的行蹤仍調查中。據知，其入院後Ct值達34，即病毒量低，同時亦檢出有抗體。

確診女外傭於2月20日經新加坡抵港，最近一個月居外傭公司提供的臨時住所，曾於5月19至22日，在油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈B座，跟另外4名外傭同住。較早前於4月6日至5月19日在一名準僱主位於何文田伯爵街1號伯爵園家中居住，有6至8人同住。詳情請見【下一頁

餘下一宗確診個案為輸入個案，涉及一名20歲男子，5月18日乘搭CX881航班由美國抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，5月21日出現病徵，於檢疫第3日的樣本檢出陽性，無檢出帶有變種病毒N501Y或L452R。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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