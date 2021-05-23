【勞工假】工會促1至3年內劃一假期　僱主代表強調需考慮人手調配

▲ 工會要求在1至3年內增加勞工假至17天。（資料圖片）

政府已向立法會提交法案，建議由2022年起花8年時間，逐步增加俗稱勞工假的法定假期至17天。有勞工團體批評方案花長時間增加假期是「匪夷所思」，要求明年至3年內增加假期；資方代表則強調建議對勞工市場有影響，僱主需安排人手，企業需長點時間適應。

職工盟統籌幹事王宇來批評，花近10年時間增加假期太「匪夷所思」，而增加法定假期至17天已討論多時，早晚都會發生，不明白商界為甚麼如夢初醒，無作任何準備。他又指，本港的工作時間長、過勞死問題長期被忽視，增加假期有助僱員休息，參與家庭活動，對僱主有利，要求應在明年立即增加5天法定假期。

勞顧會僱員代表譚金蓮稱，資方多次強調的人手問題，多與行業發展前景有關，需要不同方面才能解決問題，認為增加5天假期對於人手壓力不是真的好大，工作可以放假回來做，企業作內部調動已經能夠處理工作量問題。

本身為勞聯副主席的譚金蓮建議可花3年逐步增加假期，分開佛誕、聖誕及復活節處理。被問到勞聯立法會議員潘兆平的投票取向，譚指他會提出議員修正案，至於政府方案，譚稱不能代潘回答，但相信他會支持劃一假期。

勞顧會僱主代表郭振華強調，僱主方面不太著緊增加假期帶來的成本問題，重點是日後經濟轉旺時，人手問題如何解決，如何不讓此對於營商構成負面影響。他指倘即時增加假期，市場或未能適應，部分行業未必可以即時找到供應，「星期六無曬人煮雲吞麵點算？」，故支持政府方案，以較長時間適應。

對於工作時間問題，郭振華指職安健應由法例上加強，不是單靠放假、休息，笑言有僱員假期需要照顧子女，稱「放假仲辛苦過返工」。

香港人才管理協會副會長梁偉佳指，從人力資源角度增加福利可增加員工滿意度，當然是最好，但增加假期在操作、人手調配上需要考慮，如保安崗位本身有10人，當有2人要放假，反問如何替補。

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記者：徐紹軒