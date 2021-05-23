【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場

▲ 「餅碎」Gloria結婚。

Cookies成員「餅碎」陳素瑩（Gloria）昨日（22日）結婚，並在半島酒店舉行婚宴，昔日「曲奇」好姊妹區文詩（Angela）上載多張合照，當中Cookie成員吳雨霏（Kary）和楊愛謹（Miki）都有出席婚宴，這也是Kary和Miki 五年前傳出不和反目後，首度公開同場。

現已轉行做會計的Cookies成員Gloria結婚，昨日在半島擺酒，昔日好姊妹都有到賀，區文詩在社交平台貼出多張婚禮照，並留言祝福Gloria。

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▲ Gloria結婚，宴請昔日姊妹，

未見Kary Miki合照

相片所見，自16年傳出不和的吳雨霏與楊愛瑾，原來亦有同場，不過，區文詩只貼出分別跟Miki和Kary合照，卻未見吳雨霏楊愛瑾同框，未知二人是否不同時間到場，還是仍有心病拒破冰合照。

不過網友看到Cookies合體，雖然鄧麗欣、傅穎等未有出現，已勾起不少回憶！

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02年組成的Cokkies，當日有9位成員包括鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）、楊愛謹（Miki）、吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、蒲茜兒（Serena)。

至05年Cookies分拆成Mini Cookies，除Stephy、Theresa、Miki、Kary外，其他成員各自發展。

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多年來，早傳Stephy和Theresa在隊中不和，二人後期亦鮮有合照，至19年在鄭秀文演唱會，二人才破冰在後台同現出場。

Miki一事致Kary反目

至於Miki 和 Kary本於拆夥後關係不錯，不時私下聚會，Kary結婚時亦有邀請Miki 出席。

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▲ 近年只有三人聚會。

可是有傳Miki曾在訪問被爆出Kary小產一事，令Kary不滿因而反目。

在隊中友誼最好的是Kary、Stephy和區文詩Angela，三人常約會或慶生日，Kary亦曾形容她們是一生的好友：「some friendship do last a life time!」

同場加映：傅穎訪問