【新冠疫苗】孔繁毅拆解打針6大疑問　疫苗門診處理150個案僅1人不宜打針

▲ 本港開展新冠疫苗接種計劃接近3個月。（曾耀輝攝）

新冠肺炎肆虐全球逾年，本港疫情亦反覆，網上有關疫情及疫苗的資訊繁多，或令公眾混淆及錯誤理解。港府疫苗顧問專家孔繁毅拆解疫苗接種6大疑問，強調注射疫苗不會影響人體DNA，絕大部分人接種後只有輕微副作用，最長持續一至兩日，情況和注射流感疫苗差相若；而公立醫院疫苗門診至今已處理將150宗個案，只有1人不適合打針。

香港新聞博覽館今日（23日）下午舉辦「疫情下的Fact Check」免費網上講座，並邀請了疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅出席，分享疫情及疫苗最新情況，他亦同時向公眾疫苗接種的6大疑問。

疑問（一）：新冠疫苗會進入人體細胞並改變DNA？

不會的。孔繁毅解釋，新冠疫苗旨在幫助人體的身體免疫系統抵打病毒，來自兩種第一類新冠疫苗的mRNA確實會進入細胞，但不會進入DNA所在的細胞核，而mRNA的作用是使細胞製造蛋白質來刺激免疫系統，然後迅速分解，而不會影響人體DNA。

疑問（二）：新冠疫苗的副作用很危險嗎？

不是的。孔繁毅表示，新冠疫苗可能會有副作用，但絕大多數是短期的，不嚴重亦不危險。他引述疫苗開發人員報告指，有些人在注射時會感到疼痛，例如身體酸痛﹑頭痛或發燒，持續一兩天，這些跡象表明該疫苗正在刺激身體的免疫系統。惟如果症狀持續超過2天，剛應致電醫生。

孔繁毅指，市民有普通食物敏感，不影響接種疫苗，對疫苗或對兩種或以上藥物過敏，則應先向醫生查詢，本港開展新冠疫苗接種計劃後，公立醫院疫苗過敏門診至今已處理約150宗類似個案，當中只有1人被醫生斷定為不適合打針。

疑問（三）：患有慢性疾病的患者不應接種新冠疫苗嗎？

不是的。孔繁毅解釋，患有慢性疾病的患者極易發生併發症並死於新冠肺炎感染，只要他們的慢性疾病符到良好控制並接受藥物治療，就應接種疫苗。他舉例稱，如果市民患有高血壓，應先接服治療，在病情控制得好後，便可打針；而已經接受了經皮冠狀動脈介入治療的患者及完成化療的癌症患者，在完成療程或化療一個月後，亦可接種。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

疑問（四）：新冠疫苗會影響男女生育能力嗎？

不是的。孔繁毅說，社交媒體曾出現一些虛假報道，指新冠病毒上的刺蛋白與另一種稱為syncitin-1的刺蛋白相同，後者在懷孕期間參與胎盤的生長和附著；另有虛假報告聲稱，獲得新冠疫苗會導致女性的身體與這種不同的峰值蛋白抗爭，並影響其生育能力。

孔繁毅指，這兩種刺蛋白完全不同，故不會影響婦女的生育能力，包括體外授精方便。他引述輝瑞疫苗測試數據稱，參與研究的23位女士都成功懷孕，，唯一一位遭受懷孕受損的人沒有接受實際的疫苗，而是安慰劑；而香港婦產科學院亦鼓勵孕婦接種疫苗。

疑問（五）：如果我曾確診新冠肺炎，是否不需要接種迎冠疫苗？

不是的。孔繁毅解釋，由於感染了新冠肺炎的人士可能會再受感染，早期有數據表明，對新冠肺炎的天然免疫力可能不會持續很多時間，即使患者以前曾確診，亦建議他們打針。

疑問（六）：研究人員急於開發新冠疫苗，其有效性和安全性令人難以置信？

不是的。孔繁毅表示，研究發現，兩種初始疫苗有效率均約95%，並且沒有嚴重或威脅生命的副作用。他說，輝瑞公司或Biontech公司和Moderna公司生產的新冠疫苗是使用已經開發了多年的技術，故有關公司在疫情流行初期便開始開發疫苗；又言某些類型的新冠疫苗是使用mRNA創建的，比製造傳統疫苗提供了更快的方法。

孔繁毅料16歲以下人士最快7月中起可打針；成年人接種率達5成為通關製造好條件，詳情即看：【下一頁】

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS