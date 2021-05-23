【疫苗接種】孔繁毅料16歲以下人士最快7月中起可打針　 成年人接種率達5成為通關製好條件

▲ 政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅。（經濟日報資料圖片）

本港開展新冠疫苗接種計劃接近3個月，港府指現時疫苗接種率不足2成，遠低於達至群體免疫的比率。港府疫苗顧問專家孔繁毅料，16歲以下人士可能最快7月中起可接種新冠疫苗；又認為若本地成年人的疫苗接種率達5成，可恢復通關安排。

孔繁毅拆解打針6大疑問；疫苗門診處理150個案僅1人不宜打針，詳情即看：【下一頁】

現時本港16歲或以上人士可預約接種新冠疫苗，港府正研究降低接種年齡門檻，並已要求藥廠提供相信資料。政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今日（23日）下午出席新聞博覽館舉辦的「疫情下的Fact Check」免費網上講座時表示，美國、加拿大、新加坡等地已批准讓12至15歲青少年接種「復必泰」疫苗，本港亦有機制處理是否降低疫苗接種年齡，相信當有結論時，便會擴大接種對象，

他預料：

可能7月中至7月尾開始到（降低年齡）接種計劃，應該會分批進行，先讓12至15歲接種疫苗，之後再是6至11歲。

公務員事務局局長聶德權今早指，已就通關條件與內地展開討論。孔繁毅認為，不論跟內地﹑澳門抑或其他國家如新加坡恢復通關，本地個案須持續維持很低的水平，或本地「清零」3至4星期，而疫苗接種率高亦是關鍵之一，

例如有至少50%成年人口已接種疫苗，已經為通關製造一個好條件。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩