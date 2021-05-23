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【醫生註冊修例】陳茂波：培訓本地醫生需時逾十年　籲支持引入海外醫生

政治 15:58 2021/05/23

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陳茂波指，香港目前每1000名人口只有2名醫生。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波指，香港目前每1000名人口只有2名醫生，數字遠遠落後於新加坡和英、美等先進經濟體，又引述報告指醫療人手短缺問題在中長期會惡化。他呼籲，公眾從社會整體需要考慮，支持修例免試引入海外醫生。

陳茂波今日發表網誌指，根據最新的《醫療人力推算2020》報告，醫療人手短缺問題在中長期會惡化，認為有必要盡快對症下藥。他續指，對策之一是積極增加本地醫生培訓，「然而，即使增加培訓學額和教學設備，培訓一個專科醫生，由進入大學到完成專業培訓，往往需要超過十年。」他表示，這些中長期增加醫療人手的措施，不足以緩解目前香港面對的人手上的缺口，及市民對公營醫療服務的迫切需要。因此有必要多管齊下，同時透過有效的短期措施，全方位提升醫療系統特別是人員配備的數量，才能解燃眉之急。

他認為，修例免試引入海外醫生，可令熟悉香港環境的港人醫生，多一個回流到香港公營醫療機構服務市民的選項；受僱期間的工作評核亦有助確保醫生的質素。他續指，醫生人手同樣緊張的新加坡，亦有類似安排。「現在透過修訂法例，吸納非本地培訓的港人醫生到公營醫療體系服務，相信這是目前最適切的方案。」

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責任編輯：林曉君

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