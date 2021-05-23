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【久天長地》白只再演舞台劇慘被定型 楊淇當奴演技大挑戰

娛樂 16:04 2021/05/23

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

楊淇演出舞台劇。

游學修、楊淇、DJ當奴、白只、朱栢謙等主演舞台劇《久天長地》九月於演藝學院舉行，日前眾人齊集拍攝海報。

今次舞台劇改編自小說《甚麽天長  怎樣地久》，如原著作者為DJ Wasabi與當奴份屬同事，而白只、游學修等亦屬演藝校友，眾人均有豐富舞台經驗。

白只近期不停演出舞台劇，笑言自己不是「轉行」：「我是舞台度出身，只係中間走去做音樂，得閒又拍電影，此時勢有劇搵我，當然返『屋企』啦。其實我舞台劇界一直做喜劇，但自從拍電影，被定型好陰沉，連今次舞台劇都要做慘情戲，不過叫可做正經戲，一嘗心願！」

白只交傷心戲。

而女主角楊淇自爆角色要死足幾次夠淒美：「因為故事有穿越成份，所以預了要死足幾次，其實今次劇本都『慘慘地』，不停要我們勾翻起痛的感覺，所以我都不時捉著Wasabi問要何類型的痛，我都擔心排戲會喊到收不到聲，真是演技大考驗。」

未埋位前眾人有講有笑，但當奴不時「愁眉苦面」未見太興奮：「我不是緊張，只是監製要求我們給一個『最痛』表情，我們這些『偶像派』只『Chok』開，加上平時做節目都是帶歡樂，好少慘樣示人，所以埋位前都要時間入戲，要閉關練習。」

當奴參演。

同場的游學修很快投入痛心的情緒，他指同劇演員夠份量，舞台上交流過足戲癮：「因為今次大家關好Close，如我同白只是校友，導演是白只演藝學院老師，監製又是演藝大師姐，前輩面前更加要打醒十二分精神！」

監製張珮華指最早鳥預售反應甚佳，觀眾「餓」了頗長時間，對公開現場表演甚為期待，加上這次演出故事、劇本同演員都很紥實，團隊上下有默契，公佈演出之後收到大量內部留票，所以信心十足，決定優先訂票加開兩場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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