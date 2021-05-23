【甘肅越野賽】甘肅越野馬拉松遇冰雹降溫21死8傷　有遇難者女兒從影片認出父親遺體崩潰

▲ 甘肅越野馬拉松遇極端天氣，致21人死、8人受傷。

甘肅省白銀市昨天舉辦一個馬拉松百公里越野賽，遇上冰雹、凍雨等極端天氣，導致至少21人死亡、8人受傷。遇難者中包括內地超馬「一哥」梁晶，以及殘運會冠軍黃關軍。一名遇難者的女兒在社交平台發文稱，從網上看到現場影片，才得知父親出事，追究賽事主辦方責任，痛心表示：

我的爸爸你的手是不是好冷，我好想給你暖暖。

新華社報道，甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區昨天（22日）上午舉行「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」。下午約1點，在高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局部地區出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降。

▲ 年僅31歲的內地超馬「一哥」梁晶已證實在賽事中遇難。（微博圖片）

參賽者出現身體不適、失溫等情況，部份參賽者失蹤，比賽停止。當局派出700多人投入搜救，由於地形複雜，夜間氣溫迅速下降，導致搜救出現困難。

直至今晨9時半，已發現21人遇難、8人受傷在醫院接受治療，另有151名參賽者確認安全。是次賽事由白銀市委，市政府主辦，景泰縣承辦，共172人參賽。

遇難者中包括頂尖跑手

據內地頭條新聞微博，有參賽者曾在微信群裡不停發出求救信息：「需要救援人員，山上已失溫」、「我們在山溝裏，女隊員失溫嚴重不能動，請求救援」、「快去山上救人吧！太多失溫迷路的人了」、「有幾個人叫名字都沒反應了」、「速來」等等，字字令人憂心。

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而年僅31歲的內地超馬「一哥」梁晶已證實在賽事中遇難，梁晶曾在山東濟南12小時超馬比賽中跑出149.5公里成績，打破全國紀錄。梁晶的教練魏普龍及其妻子已安排從安徽合肥坐飛機前往甘肅。

至於中國殘運會冠軍黃關軍也不幸罹難，他的好友向主辦方查詢證實死訊，隨後向媒體哭訴：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」

▲ 有遇難者的女兒，從影片中認出父親（左）。（微博圖片）

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另有一名遇難者的女兒在微博以「爸爸我來給你暖手了」為題發文，指在網上看到影片才知道父親出事，質疑主辦方隱瞞事件，讓她還在上學就失去了爸爸。她現已從學校趕往蘭州，並稱不知會面對怎樣的推卸責任。

她提出多項質疑，首先是為何昨天早上已發現爸爸，卻沒有通知家屬，又認為賽程中的補給站及人手不足等等，希望問責：「看着爸爸凍僵的手和還沒有閉上的眼睛，我咽不下這口氣」又悲痛表示：「我的爸爸你的手是不是好冷，我好想給你暖暖。」

白銀市市長張旭晨表示，事件是一宗因局部天氣突變發生的公共安全事件。作為賽事主辦方，深感內疚和自責，對遇難人員表示沉痛哀悼，對家屬及受傷人員致深切慰問。而他又指，省委省政府已成立事件調查組進行調查。

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責任編輯：羅嘉欣