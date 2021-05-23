【造美人】ViuTV再推出另類選美真人騷　16位參加者谷底大翻身變靚女【多圖】

▲ ViuTV另類選美真人騷《造美人》。

一向擅長拍真人騷的ViuTV，繼《口罩小姐》後，又再推出另類選美真人騷《造美人》，節目將在6月7日播出，由強尼、沈殷怡和練美娟（娟姐）任主持，並邀熊黛林和葉翠翠當節目評審。

《造美人》發布在昨晚（5月22日）於社交網專頁上載16位參賽者的相片，參加者的照片與過往一般選美照不同，這批相沒有掩飾參加者外貌上的缺點。

官方網頁公布照片並寫：「佢哋將會挑戰自己，亦都挑戰你眼球，一齊用自己嘅後天努力，令自己由外靚到內，增強自信，人人都可以展現後天美！一齊期待佢哋蛻變嘅過程，一齊邊睇邊努力！」

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節目強調世上沒有醜陋女人，只要掌握當中竅門，無論是飲食餐單以至後天運動，加上後天的努力、節制和保養，甚或是進行醫學美容級的微整形和整容手術，任何人都可以大變身。

該節目不限年齡、不限學識、不限身份的女性參與。今次共有16名參賽者，年齡最高33歲、最年輕19歲。

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冠軍奪逾20萬元獎金和獎品

她們除經歷為期3個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部份佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，而期間更有大大小小不同的活動、集宿和考驗。

當中在不同考試階段均設排名機制，如能名列前矛歸入精英組成為尖子，將得到不同的獎勵和優惠。能夠成為最終造美人冠軍，將得到總值20多萬的獎金和獎品。

同場加映：強尼訪問