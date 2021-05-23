【劏房租管】關注團體辦民間諮詢會約百名劏房居民出席　有居民不滿政府未有訂起始租金

▲ 關注基層住屋聯席及香港天主教正義和平委員會於本月舉行3場民間諮詢會，其中一場今日於港島區舉行，約百名劏房居民出席。（經濟日報記者攝）

劏房租務管制研究工作小組於今年3月底向運輸及房屋局提交報告，當局其後指計劃今個立法年度向立法會提交相關草案。惟有民間關注團體認為政府沒有就租務管制作廣泛公眾諮詢，因此於今日（23日）舉辦諮詢會，約百名劏房居民出席，團體將整合意見，並向當局反映。

關注基層住屋聯席及香港天主教正義和平委員會於本月舉行3場民間諮詢會，其中一場今日於港島區舉行，約百名劏房居民出席。

其中居於油尖旺區劏房的梁女士月租平均6至7千，加上水電，開支佔收入逾一半，她形容劏房呎價媲美豪宅，但居住環境卻非一樣質素，

食飯經常有得「加餸」，因為會掉灰又漏水，連基本消防設施也沒有。

梁女士又不滿，工作小組的建議沒有提出讓政府訂明起始租金，令租戶像「砧板上的魚，任人宰割」，「政府經常說是香港自由市場而拒絕定起始租金，但所有產品都有價，就算在超市消費，都有權事先知產品幾錢。」她期待政府可就租金訂立標準，讓業主有機制可循。

▲ 居於油尖旺區劏房的梁女士(中)。（經濟日報記者攝）

亦有劏房住戶不滿新租務管制方案沒有指明業主要確保單位的衞生及消防條件。在葵涌區劏房居住的何女士指，每一層只得兩個小型垃圾筒，廚餘垃圾經常被扔在地上，疫情期間更經常見到後樓梯及走廊有人棄置口罩。她期望，政府可在此方面有所規管。

▲ 居葵涌區劏房的何女士。（經濟日報記者攝）

居於銅鑼灣區劏房的古先生曾被濫收水電費，當時他在同區一個單位被收1度電3元，他向業主查詢，業主只表示願意減價至2.8元1度電。他同政府當局應規管業主不得濫收。

關注基層住屋聯席就認為政府應盡快訂立起始租金，指出差餉物業估價署為私樓釐定的市值租金，可作為參考指標，而工作小組建議加租幅度訂於15%過高，應與房委會看齊並收窄至10%。聯席亦建議成立專責部門，處理租務糾紛，確保兩方均獲公平機會。

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記者：黃悅晴