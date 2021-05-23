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【魚毛姐出院】出院近一個月工人貼身照料 余慕蓮腰部乏力要靠輔助架走路

娛樂 17:09 2021/05/23

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余慕蓮出院身體漸好。

現年83歲的資深藝人余慕蓮（魚毛），去年8月被診斷肺纖維化，10月底接受治療，在11月驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆。幸好吉人天相，至今年4月26日，余慕蓮終於能夠出院。

魚毛姐好友如吳麗珠都有探望，而資深傳媒人汪曼玲日前則上載探魚毛姐最近照片，並交代她的近況。

魚毛姐上月底出院。

【魚毛姐出院】余慕蓮感謝朋友關懷　回家休養：可以自己呼吸好開心【有片】

魚毛姐在醫院休養半年，上月底獲批出院，情況持續好轉，早前接受電視訪問，表示精神良好，並開心可以重新吃飯。

傳媒人汪曼玲昨日在社交平台發放探望余慕蓮照片，相中可見魚毛姐精神飽滿，且染了頭髮，明顯見增磅。

汪曼玲探望。（取自微博）

出院後增磅

汪曼玲亦留言稱魚毛姐健康轉好，稱現時有工人姐姐照料，現已可進食普通食物，早前曾去醫院打標靶針，之後需否再打則要由醫生評估才可決定。

魚毛姐近日已開始約朋友飲茶，其印尼姐姐亦很有耐性照顧魚毛姐，希望大家放心。

    點擊圖片放大
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魚毛姐則向傳媒表示，現時腰骨仍感乏力，行動不便，慶幸有老友陪着，生活上則有工人姐姐照顧起居飲食，但不是好行得，步行要靠助行架輔助，走身走兩步便要用。

她又慶幸有一班老友陪住，像吳麗珠常有探望，米雪稍後也會探訪。

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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