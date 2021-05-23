【日日媽媽聲】森美與老婆親熱遭子女撞破　以幽默化解尷尬：我哋做緊瑜伽

▲ 森美自爆與老婆親熱時曾遭子女撞破。

夫妻親熱之時遭子女撞破難免尷尬，森美日前在TVB節目《日日媽媽聲》分享類似經歷，指自己曾試過跟子女說正在做瑜伽，又問他們：「要唔要細佬？」以幽默化解尷尬。

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女兒抗拒森美「騷肌」

育有一對子女的森美，日前在節目上大談與子女相處的趣事。他指女兒漸漸長大，正值青春期，已不再當他是「偶像」。過往森美曾與陳豪一同拍劇，落力操肌，身形變得健碩；那時他陪同女兒參與學校步行籌款活動，在山頂休息時，因天氣炎熱，打算脫下外套，怎料遭女兒喝止，

我一除，我個女就話：『着返！』，跟住連個侍應都忍唔住笑出嚟。

森美笑言自己在女兒心目中是個「油膩的大叔」，因此女兒抗拒他「騷肌」。他又指自己對待女兒和兒子有一些分別，形容女兒像是他的「前世情人」，而兒子則是他的「前世兄弟」。他指現今資訊發達，小朋友不會輕易認同大人的說話，不能像舊日一樣嚇唬孩子；兒子不時問他一些奇怪知識題，他也被「考起」。

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被子女撞破床事

和子女關係不錯的森美，曾遇到尷尬事。被問到過往有沒有曾被子女撞破床事，森美直認不諱，並以幽默化解尷尬，

冇咩點算，話我哋做緊瑜伽，你哋出返去先啦。

森美女兒正值青春期，被問到若女兒拍拖的話會怎麼辦，森美直言「一講我心裏痛了一下」。他指現時女兒已不容許爸爸親她，難以想像她與另一個男人表現親暱，笑言「我會兜巴星佢」。

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節目後段安排了一個遊戲，讓森美體驗女人「月事痛楚」。森美自言曾聽不少女性朋友說經痛難以言喻，故希望體驗一下。在過程中他玩得面部發紅、不停冒汗、大聲求饒，指「肚臍像是裂開了一樣」。在體驗過後他甜蜜地向太太表示，

希望你將來不用再經歷那麼多痛苦，只得到幸福。

完整節目內容請看：

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責任編輯：王明芳