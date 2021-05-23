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【一路瞳行】惠英紅吳千語母女戲有火花　十大傑青視障女高音蕭凱恩獻唱主題曲

娛樂 17:01 2021/05/23

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《一路瞳行》

惠英紅、吳岱融、吳千語主演真人真事改編的電影《一路瞳行》，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

今日電影公司率先發放主題曲《面對黑暗》MV，片中有飾演失明父母的惠英紅、吳岱融及女兒吳千語一家人的寫實畫面外，主唱者原來是自幼因眼癌失明，但從不放棄畢業於中文大學音學系、去年獲得十大傑青的90後女高音蕭凱恩。

電影老闆黃百鳴看過《一路瞳行》初剪後十分欣賞，即找來好友吳啟明作曲、自己填詞、蕭凱恩主唱、香港青年愛樂樂團近60人的管弦樂伴奏，決心為電影度身打造主題曲。

60人管弦樂隊拉奏、配以蕭凱恩的動人歌聲，穿插著紅姐、吳岱融陪伴著女兒成長畫面，千語和雙目失明父母有開心、有爭拗。

當中最吸睛，是紅姐在大雨中哭訴「我好驚佢有自己嘅世界唔要我哋！」吳岱融回應「女大啦，要放手！」

最後一家三口雨中擁抱，短短十多秒的畫面令人動容；MV最後紅姐一句「我最大嘅心願係你可以開開心心做自己想做嘅事。」

紅姐第一次看MV時已感動非常「由音樂、歌聲、歌詞到畫面都好感動人心！自己亦特別喜歡同千語嘈，佢衝入房扯爛所有錄音帶一場，拍嘅時候已經好有火花，好有被傷害傷心感覺。」

千語則好開心可以同兩位實力派前輩合作，說：「同紅姐呢場鬧交戲我都好難忘，因為拍攝時紅姐好快令我入咗戲，覺得佢就係媽媽，同媽媽發生咗矛盾事後又唔識解釋俾佢知，結果不停鬧交，拍嘅時候睇playback同今次MV都會眼濕濕。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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