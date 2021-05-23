【社會福利】羅致光批評部分人不了解社會福利規劃　形容坊間傳言為「common nonsense」

▲ 勞福局局長羅致光指部分人對於社會福利規劃的工作不了解，希望他們先認識才作評論。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光在網誌稱，早前出席福利議題及優次會議，聽到不少意見希望政府「恢復」90年代及以前的社會福利規劃工作。他希望從來沒有參與過30年前社會福利規劃工作的人士，應先了解今日及當年的工作如何進行，才作評論。他指部分意見反映有關人士對社會福利規劃及相關歷史缺乏了解，形容坊間流傳了不少「common nonsense」（常見謬論）。

羅致光指，2021-22年度的社署財政預算開支為1,042.7億元，較30年前、1991-92年度的55.2億元，增加了約18倍；而現時的社會福利開支不限於社署的開支，單是運輸署（主要為復康巴士及2元乘車優惠）與在職家庭津貼辦事處的2021-22年度預算福利開支，已有57.4億元，數字反映今天社會福利的規模與30年前有天淵之別。

他說，經常聽到一些評論指現時沒有社會福利規劃是與推行整筆撥款津助制度有關，令他感到唏噓，批評評論者「人云亦云，以訛傳訛」，除不了解何謂社會福利規劃，更對兩者的歷史事實缺乏認識。坊間亦有評論或描述指整筆撥款津助制度帶來了社會福利服務競投，經常令他感到詫異，斥有關人士不掌握不同資助制度的差異。

羅致光稱，自己有時會說笑：「Common sense有多普及我不知道，不過坊間卻流傳了不少common nonsense。」他認為只要大家不是單憑感覺，或是依賴不太可靠的記憶，而是着重事實根據，便不會受傳言所誤導。但他又稱，明白求真是要時間，疏於求證，是他和大家都可能會犯上的毛病。

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記者：徐紹軒