【初步確診】官涌接種中心一名護士初步確診　另有一名外傭初確檢出帶N501Y變種病毒

▲ 官涌接種中心一名護士初步確診。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增2宗新冠肺炎確診個案，包括昨日初步確診的一名39歲女印傭，今日亦證實染疫。同日亦錄得少於5宗初步確診個案，據了解官涌體育館疫苗接種中心一名女護士初步確診，另亦再有一名外傭初步確診，檢出帶有變種病毒N501Y。

今日錄得少於5宗初步確診個案，包括官涌體育館疫苗接種中心一名女護士初步確診，該中心醫務總監郭寶賢向傳媒證實有關消息，指護士無病徵，每兩周一次恆常檢測檢出陽性，約於上周四、五最後上班；又強調接種中心一日會清潔兩次，護士及市民均有戴口罩，接種中心運作如常。

昨日一名39歲印尼女外傭初步確診，今日已列為確診個案，屬今日唯一一宗源頭不明的本地個案，確診編號為第11833宗。患者沒有病徵，於5月21日遵從強制檢測公告到油麻地梁顯利社區檢測中心接受檢測，其後確診，並無檢出帶有變種病毒。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡