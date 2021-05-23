【調教你MIRROR】花姐+梁祖堯展埋身特訓 MIRROR再開騷前赴梅窩同居

▲ 《調教你MIRROR》6月播出。

MIRROR演唱會雖落幕，鏡粉意猶未滿，繼早前傳出今年拉闊有姜濤演出後，日前再度傳出《Chill Club》將會舉行音樂會，陣容包括林家謙、MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian），以及林二汶、梁嘉茵（Serrini）和李幸倪，但未獲證實，不過MIRROR齊人再合體的節目《調教你MIRROR》便落實6月播出。

日前網上流傳一張由險公司的主辦演唱會海報，屬內部認購資料，標明為「Chill Club演唱會」，舉行日期為6月5日於旺角麥花臣場館舉行。演出單位屬ViuTV頒獎禮上獲年度男、女歌手三甲得主，包括林家謙、MIRROR成員姜濤和陳卓賢（Ian）、林二汶、梁嘉茵（Serrini）、李幸倪。

▲ 近日一張Chill Club演唱會網上瘋傳。（網上圖片）

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駱振偉：未收到通知

因屬不公開售，保險公司員工要透過抽籤認購，名額150名，每人最多認購三張，票價高達2,000港元。不過

ViuTV對此不作否認，只指「容後公佈。」雖未經證實，但已獲一班粉絲爭相求買票方法。

至於《Chill Club》主持駱振偉，昨日出席活動就表示不知詳情，可能自己沒份參與。

▲ 早前梁祖堯已預告跟MIRROR合作。

要看MIRROR風采，其實還有方法。因為ViuTV節目《調教你MIRROR》將於6月7日晚首播，節目由梁祖堯跟MIRROR在梅窩共處多天，阿祖負責調教12位成員。

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拍節目體驗成長

梁祖堯在社交平台分享近30秒的節目預告，當中有阿祖跟MIRROR經理人黃慧君（花姐）在車廂對話。花姐問：「你估你可唔可以調教我12個仔？」阿祖說：「呢件事難度都唔細。」

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之後片中可見12子出發到梅窩，有成員累得在船上睡着。當中夾雜花姐訓話，希望眾人在旅途上，體驗現實的艱難，學會長大及獨立。

花姐跟阿祖點評如「佢係優柔寡斷，佢發返我脾氣，就覺得我點解話佢黑面...」﹑「其實佢哋係好幸福嘅，冇經歷過究竟出面原來做新人咁慘㗎？」

節目雖下月才播出，但已令鏡粉十分期待。

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