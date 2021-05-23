【彈出彈入】台男拒戴口罩商店門外來回跳躍　扮《九品芝麻官》方唐鏡：彈出彈入打我吖笨

▲ 台灣一名男子拒絕戴口罩，並模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節。

台灣新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今日（23日）宣布再新增287宗本土個案，另有3宗境外輸入個案，並有170宗屬「校正回歸」個案。疫情肆虐，各大超商嚴格要求顧客配戴口罩，但在新北市就有一名男子，日前在超商內拒戴口罩，與店員起衝突後，竟模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在店門口來回跳躍，並學戲中人物方唐鏡台詞挑釁店員：「打我啊，笨蛋」，行為引來批評四起。

綜合台灣媒體報道，事發在上周四（20日）上午7時許，一名40歲張姓男子在新北市中和區一間超商影印資料，由於未戴好口罩，被店員出言提醒後感到不滿，於是脫下口罩，模範周星馳電影《九品芝麻官》中角色方唐鏡的經典橋段，走到店門口來回跳躍，並叫嚷：

我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋。

整個過程歷時約10秒，店員氣得跑出店外追趕他，展開街頭追逐戰。事後警方接報，翻看閉路電視片段後，確認張姓男子未戴好口罩，再根據《傳染病防治法》通報衛生局，張姓男子被處罰款新台幣1萬5000元。

▲ 台灣一名男子模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節。（影片截圖）

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事件引起網民熱烈議論，批評張姓男子的行為，而他的妻子也在Facebook發文致歉：

向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧，因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受。

然而，網民批評仍未止息，令妻子生氣回應：「各位臉書網民你們夠了！我願意替我丈夫的行為道歉，但是我無法限制他的言論自由，他上新聞時肯戴上口罩已經是進步了！他有思覺失調症，但是你們想罵，罵到我幹嘛？為什麼我就要跟他離婚？」她進一步承認，丈夫有暴力傾向，但指丈夫也有作出努力改善自己，希望能得到體諒。

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責任編輯：羅嘉欣