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【台灣抗疫】炎亞綸台大退休醫生爸爸加入抗疫　史茵茵76歲醫生父赴前線：爸爸帥爆

醫生診症室 20:07 2021/05/23

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日前台北市長柯文哲就向退休醫護徵召令，逾千人響應，包括藝人父親。

台灣新冠肺炎嚴峻，今日（23日）新增287宗本土個案、3宗境外輸入個案，另新增6宗死亡病例，創單日新高。目前已累計4,322宗確診，共23人不治。疫情嚴峻，台北市更面臨醫療人手不足，日前台北市長柯文哲就向退休醫護徵召令，逾千人響應，其中包括藝人炎亞綸的爸爸吳明修、史茵茵的76歲父親，都穿起防護衣重返前線，令人感動。

台北市長柯文哲日前向退休醫護徵召令，至今已有逾千人響應。

據台灣媒體報道，炎亞綸的爸爸吳明修是台大醫院腎臟科醫生， 日前炎亞綸在Facebook上載爸爸戴著防疫面罩、口罩及防護衣「全副武裝」的相片。炎亞綸表示：

身為醫生爸爸的天職，爸爸加油！千萬小心防疫，愛你！願全台灣平安，度過這次危機，唯有團結、彼此信任才有辦法對抗病毒

他同時告誡民眾，不要因不理智，造成沒必要的社會資源浪費。而炎亞綸的爸爸已退休，只是目前在台大仍會看門診，回家後就會用袋子裝好衣服，自己一間房，減少接觸。

炎亞綸爸爸已退休，因疫情而重返前線。（圖片來源：炎亞綸Facebook）

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除了炎亞綸外，女歌手史茵茵亦在Facebook分享76歲父親身穿全套防護衣的相片。史茵茵的父親原本是婦產科醫生，現獲安排支援新冠疫苗施打業務，負責評估患者身體狀況是否適合打疫苗。

史茵茵指自己4年前分娩時，是由爸爸接生：「我以為那就是我阿爸帥度的頂點，沒想到阿爸又超越自己啦 ！」對於今次爸爸決定重返前線，她再度大讚：「瞬間覺得阿爸的帥度再次爆表！」

她又向醫護人員獻上由衷感謝，感謝各行各業堅守崗位，讓大家日常生活順利前進，也向每位認真戴口罩勤洗手的朋友們致謝，呼籲大家抗疫路上一起努力。

而除了退休醫護外，從電視節目《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟）入行前曾擔任護士，得知「醫護召集令」後也登記報名，並在IG呼籲：

退職的醫護朋友們，我們一起為醫護努力，對抗疫情，守護我們的家園。

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責任編輯：羅嘉欣

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