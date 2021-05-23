【封區檢測】46歲菲傭初步確診帶變種病毒感染源頭不明　政府突封大角咀豪宅維港灣第六座強制檢測

▲ 政府再進行封區檢測行動。（經濟日報資料圖片）

本港今日（23日）新增2宗新冠肺炎確診個案，另有少於5宗初步確診個案，包括一名初步檢出帶有變種病毒的46歲菲傭，事前無病徵，曾先後在青衣大王下村及大角咀豪宅維港灣第六座2名僱主的家中居住，在社區逗留期間的3次病毒檢測中有2次呈陰性，昨日（22日）的檢測結果呈初步陽性，顯示帶有N501Y變異病毒株。

政府今日晚上8時亦突襲圍封大角咀大型私人豪華住宅維港灣第六座，以進行強制檢測行動，料明日（24日）早上7時完成行動。

衞生防護中心公布，初步確診的46歲菲傭，事前沒有病徵，今年2月初隨前僱主一家前往巴基斯坦，於4月3日由巴基斯坦返港後，於西營盤華美達海景酒店進行檢疫至4月23日，翌日（4月24日）至4月29日在前僱主位於青衣大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第六座的住所居住。

中心指， 患者於4月28日及5月7日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性，其後遵從強制檢測公告於5月22日到設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性，並初步驗出帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因。

中心正跟進有關個案流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並已安排將病人的密切接觸者送往檢疫中心。

政府解釋，由於維港灣第六座今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府指，將於封區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日（24日）凌晨零時30分時前接受檢測；受檢人士須在其處所等候，直至圍封範圍內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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記者：陳曉瑩