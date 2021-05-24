【勞工政策】民建聯顏汶羽倡最低工資按方程式一年一檢　就最高工時立法保僱員健康

▲ 民建聯勞工政策副發言人顏汶羽撰寫勞工政策倡議書，提出10多項建議，並將約見再培訓局、各勞工團體及勞福局官員商討。（經濟日報記者攝）

本港的勞工政策一直引起不少爭議，民建聯勞工政策副發言人顏汶羽認為，本港應該趁高失業率檢討勞工政策，建議最低工資應改以方程式根據通脹等因素計算，減少每兩年一次的政治爭拗，亦因應港人工時過長，應從職業安全角度訂立最高工時，參考外國以每周50小時為討論基礎。他將約見再培訓局、各勞工團體及勞福局官員，商討有關建議。。

顏汶羽表示，勞工政策上勞資雙方的分野一向很大，民建聯作為政黨可以更加宏觀，不側重任何一方去檢視政策。

他在勞工政策倡議書提出15項勞工政策建議，他提到過往勞資雙方都要就最低工資水平，每兩年拉鋸一次，今年最低工資更首次在無共識下凍結，認為在經濟差的情況下，以後有關爭拗只會愈來愈多。

他說，現時最低工資是由最低工資委員會參考一籃子數據後決定，而自己早在逾10年前討論草案時已建議，最低工資水平應以方程式計算，當中需加入消費物價指數及工資中位數作為參數，最少一年一檢，可加可減。他認為建議能夠保持不大幅影響勞工市場結構，確保實質工資水平，商界亦能夠預視來年工資情況，相信接受程度較高。

標準工時是另一個未達共識的議題，政府在2018年決定不為合約工時立法，交由11個行業三方會議討論，但至今未有成果。顏汶羽認為，標準工時涉及「補水」，必然引起勞資雙方爭論，但香港僱員工時過長屬世界前茅，有必要從職業健康角度為最高工時立法，防止員工過勞。

他續指，最高工時以健康作為基準，觀察到世界不少地方的最高工時都定在每周48至52小時，認為本港也可以50小時開展討論，而針對65歲以上長者的上限可作調低。他說，不論行業，人體對於工作時數都有極限，亦相信資方關心員工工作的極限時數，認為爭議較少。

失業率高企下，縱使不同政黨都要求推出失業援助，但勞福局局長羅致光都以不同理由拒絕。顏汶羽指，需要「審時度勢」的是政府而非政黨，市民當下有需要政府就應承擔；他建議利用職津框架，將最低一級津貼的工時要求由72小時下調至零，為期6個月，起碼能解基層失業人士的燃眉之急。

顏汶羽表示，他將約見再培訓局、各勞工團體，聽取意見修訂其建議後，再遞交予勞福局考慮。

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記者：徐紹軒