【生涯規劃】批高中生涯規劃「走過場」　政黨倡初中起開設個人檔案跟進

▲ 民建聯勞工政策副發言人顏汶羽建議大學放寬「Gap Year」（空檔年）的申請，讓學生可籍此充實自己或參加實習，了解職場，決定路向。（資料圖片）

學生的生涯規劃對於將來出路影響甚遠，民建聯勞工政策副發言人顏汶羽指現時中學的生涯規劃有「走過場」的感覺，建議應該更個人化地，為每名初中同學建立一個檔案，跟進選科及生涯規劃；另外，他建議大學放寬「Gap Year」（空檔年）的申請，讓學生可籍此充實自己或參加實習，了解職場，決定路向。

顏汶羽指，現時中學的生涯規劃以升學講座、校友分享及師友計劃等最為常見，卻有點「走過場」的感覺，對於前路幫助不大。他認為較好的做法是學校為每名學生開設檔案，由老師或班主任定期見學生了解志向，將類似志向的學生分類，並交由從事青少年服務的非政府機構，深入安排工作體驗和講座等。

他強調，老師只需定期與學生討論，工作量應不會增大，以往學校舉辦講座的資源則能夠轉為聘請更專業的人士負責跟進學生生涯規劃，資源使用效率更高。他又指，現時生涯規劃多由高中開始，由於高中選科亦會影響學生的職業選擇，建議可由中二、三起開展。

此外，顏汶羽稱，近年大學「Gap Year」成為趨勢，大學生卻難以申請，建議大學應放寬制度，尤其讓大二升大三的學生，可籍此參加長期實習、工作假期或學習一技之長，認為可助學生了解科目和職場是否符合理想，決定將來路向。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認同，半年至一年的實習有助大學生了解工作內容，從人力資源角度，好多公司希望聘請到能立即實戰的員工，倘應徵者的實習經驗與應徵工作有關，參考價值會大大提高。

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記者：徐紹軒