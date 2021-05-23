【變種病毒】檢出帶N501Y初確菲傭早前曾赴巴基斯坦　專家均料當地感染屬復陽個案

▲ 初步確診菲傭居於準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所，晚上被列為受限區域。（黃傑偉攝）

本港社區再現變種新冠病毒，一名46歲菲傭昨日(22日)於油麻地梁顯利社區檢測中心檢出初步陽性，並帶有N501Y變種病毒，確診前居於準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所，該處獲列作被列為受限區域，住客及到訪者須強制檢測。詳情請見【下一頁】

據了解初步確診菲傭CT值達30至33，換言之病毒量低，衞生防護中心將為其檢驗有否帶有抗體。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，N501Y變種病毒未於本港流轉，而本港近月由巴基斯坦輸入的個案均帶有N501Y變種病毒，相信是次亦屬輸入個案。

呼吸系統專科醫生梁子超指，巴基斯坦當地亦多N501Y變種病毒個案，菲傭或早於當地受感染，現時或屬病毒殘餘的復陽個案，如確實為復陽個案，相信傳播風險較低；惟因未可排除是否近日感染，故仍需做足個案追蹤。

至於官涌疫苗接種中心一名護士亦初步確診，據悉初步相信或與疫苗接種中心內，經由科興疫苗接種污染環境有關。

梁子超亦稱，滅活疫苗內仍有殘餘病毒核酸，接種前抽針需迫出針筒內空氣，或令帶殘餘病毒核酸噴出，污染空氣及環境，沾到該護士手或鼻而檢測現「假陽性」。

他稱，如病毒量足夠，就可以透過檢全基因排序，了解是否涉及哪一種疫苗，如非屬疫苗污染，就成新增源頭不明個案，亦需做足個案追蹤，但相信接種時護士及市民均有戴口罩，逗留時間亦短，故市民接種時受感染風險不大。

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記者：陳正怡