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【戶外工作】工會指港府宜仿傚美國介定「酷熱指數」　達到某一水平應停工

社會 22:35 2021/05/23

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本港夏季天氣愈來愈熱，在戶外工作的巿民易中暑。(經濟日報資料圖片)

本港夏季天氣愈來愈熱，在戶外工作的巿民易中暑。有工會表示，港府現雖有就酷熱天氣下戶外工作列明指引，惟內容及標準不清晰，難以保障僱員，建議仿傚美國做法，介定「酷熱指數」，當達某一水平便應停工。

根據《職業安全及健康條例》及附屬法例，僱主須在合理地切實可行範圍內，確保僱員的工作安全及健康，包括在工作地點提供足夠可供飲用水；勞工處編印了兩份分別名為《建築地盤之熱壓力評估核對表》及《戶外清潔工作地點之熱壓力評估核對表》單張，從事建造或戶外清潔工作的僱主在評估其工作地點的熱壓力時，可參閱核對表。

但勞聯主席林振昇表示，政府雖有就酷熱天氣下戶外工作，向部分行業發出指引，惟因不是法例監管，未必每個僱主都會跟從。他指，法例指明僱員應在合理同安全環境下工作，惟酷熱天氣是否安全「好難去界定」。他舉例，若有僱員中暑，需自行舉證其中暑與工作有關，才可申請補償：「但好難去證明」，例如飲水量不足是否與工作有關。

職工盟總幹事蒙兆達亦表示，以往每年確實有清潔及地盤工因戶外工作中暑甚至死亡，包括去年6月曾有2名地盤工於戶外工作時中暑，其後一人死亡，而一些即使在室內工作人士，亦有機會受酷熱天氣致中暑，例如於廚房工作人士，惟現時同樣無法得到實際保障。

他指出，美國、澳洲及中國部分省市等已就酷熱天氣下戶外工作立法，其中美國國家氣象局早年已介定一個酷熱指數（Heat Index），作為量度在高溫及潮濕環境下人感覺到的真正溫度，其中當指數達到「危險區」時須在遮蔭下工作，及停止高空工作，當達到「高危區」時須完全停止戶外工作，認為港府應仿傚美國做法，保障本港戶外工作人士的健康。

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記者：洪芷晴、徐紹軒

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