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【罕見高溫】天文台昨錄36.1°C有紀錄以來最熱五月天　氣候專家：未來或達致攝氏40度

社會 22:41 2021/05/23

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夏日愈來愈熱，今年好似更嚴竣，僅是5月，繼「熱夜」破紀錄後，昨再打破有紀錄以來最熱的五月天。(經濟日報資料圖片)

夏日愈來愈熱，今年好似更嚴竣，僅是5月，繼「熱夜」破紀錄後，今日再打破有紀錄以來最熱的五月天。天文台昨下午2時半在尖沙咀巿錄得攝氏36.1度，亦是今年最高氣溫；其中大美督更錄得37.1度，為全港最熱。有氣候專家指出，本港這個月雨量稀少，且是接近太陽輻射最高的季節，故巿民會感到十分炎熱；他更預計熱浪情況會愈來愈強烈，若全球無法處理好碳排放問題，本港出現攝氏40度高溫的日子將好快到來。

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天文台表示，受高空反氣旋影響，未來兩三日廣東沿岸持續酷熱，今日最高氣溫也達34度。但一道低壓槽會在明日稍後靠近廣東，該區有驟雨，預料活躍的偏南氣流會在本周中後期為華南帶來不穩定天氣；本周四起一連6日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫稍降至28至31度。

根據天文台資料，氣溫最高的5月是1963年，達攝氏35.5度，故今年5月已打破當年紀錄。天文台科學主任譚曉晴解釋，昨高空反氣旋影響較強，天氣較穩定，普遍晴朗及陽光普照，故較熱，而人口及樓宇較密集的市區氣溫或因而較高。

天文台前助理台長梁榮武表示，昨日的高溫屬十分罕見，以往都是「打風」前才熱至35、36度，因受颱風下沉氣流影響，如很強的颱風，數日前已可令氣溫升高，他舉例指，2017年超強颱風「天鴿」的下沉氣流就令本港錄得攝氏36.6度高溫，故「好少見風平浪靜但熱成咁」。

他解釋，本港5月普遍有300毫米或以上的雨量，惟昨日「30毫米都無」，且5月尾接近太陽輻射最高的季節：「天氣非常晴朗，陽光充沛風又少」，便會感到十分炎熱。

他續指，全球暖化的確是天氣炎熱的另一重要因素，代表熱浪愈來愈多及強烈，出現酷熱天氣機率更高，可預見極端天氣會愈來愈嚴重，若全球無法處理好碳排放問題：「未來達致攝氏40度的高溫亦是有可能的」。

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記者：洪芷晴

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