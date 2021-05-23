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【疫苗接種】54歲男打復必泰首針後心搏過慢心跳不規律　情況穩定留院觀察

社會 22:46 2021/05/23

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港至今有125萬人已接種新冠疫苗。（陳國峰攝）

政府今日（23日）晚上公布，昨日（22日）共有13人接種新冠疫苗後不適，出現昏厥﹑心悸﹑暈眩﹑心跳不規律﹑胸口不適等反應，包括4男9女，他們年齡介乎24至70歲，全部情況穩定，其中1名54歲男子需要留院觀察，其餘12人已出院。本港至今有125萬人已接種新冠疫苗，當中89萬人已完成接種兩劑。

政府表示，該名54歲男子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心注射第一劑復必泰疫苗，其後出現心搏過慢及心跳不規律，送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

疫苗接種計劃送往醫院的個案。

疫苗接種計劃送往醫院的個案。

政府指，疫苗接種計劃開展以來，已為市民接種共約2,146,700劑疫苗，當中約1,254,800名市民已接種第一劑疫苗，包括約536,100名接種科興疫苗，約718,700名接種復必泰疫苗；約891,800名市民已接種第二劑疫苗，包括約397,100名接種科興疫苗，約494 ,700名接種復必泰疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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