【警隊招募】警察招募體驗日周日即場投考　黃竹坑學院首舉行

▲ 警隊本月底將舉行「警察招募‧體驗日」，並設即場報名投考。（曾耀輝攝）

警隊本月底將首次在黃竹坑警察學院舉行「警察招募‧體驗日」，透過一系列活動讓參加人士體驗警隊不同部門的工作、警察學院的訓練及遴選程序，並設即場報名投考，例如當日通過體能測驗可記錄在案，加快遴選程序。

警務處人事部（人力資源科）總警司李仲華承認，受社會事件影響，警隊招募人手出現困難，但隨着社會情況穩定，招募情況已回穩，強調會「重質不重量」，歡迎認同警隊理念的人士，透過體驗日了解警隊工作。

▲ 左起：香港仔警署軍裝巡邏小隊第一隊指揮官羅錦峯、警務處人事部（人力資源科）總警司李仲華、女警麥詠芯。（曾耀輝攝）

李仲華表示，過去一段時間警隊在招募上面對挑戰 ，但現時招募數字正回升，而警隊推出「有心唔怕遲」、「不同的你」等計劃，吸納不同行業、年齡的市民投考，最重要是價值觀要和警隊一致：

要有忠於服務香港的心。

警隊本財政年度計劃招募195名見習督察及1,350個警員。

見習督察 「執法不論背後目的」

剛畢業一個月的見習督察羅錦峯，去年中大環境科學系畢業後隨即投考警隊，現為香港仔警署軍裝巡邏小隊第一隊指揮官。他稱，從小就想當警察，期望能守護香港及保護市民，惟在反修例事件後，身邊朋輩對警隊持不同意見，家人亦感到擔心他或會被「起底」等情況，但仍無阻他投身警隊的決心，「起碼自己親身體驗、了解過實際情況」。

反修例事件中有不少與他年齡相若的年輕人被判刑，羅亦感到可惜，但強調警隊執法不論背後目的：

只要犯法就會拘捕。

他續指，警務人員的工作多元化並有挑戰性，未來希望繼續於前綫服務或加入刑偵工作。他建議投考者要做好準備，例如他加入警隊前曾參加「警隊學長計劃」實習，現時警方又有不同招募計劃，呼籲投考者多留意。

▲ 投考者如通過體能測驗可記錄在案，加快遴選程序。（曾耀輝攝）

展示各部門裝備 設施參觀

警方本月30日將在黃竹坑警察學院舉行「警察招募•體驗日」，以「守護我城•搜尋傳承」的信念，設有多項活動例如展示警隊各部門裝備等，亦有警察學院及訓練設施參觀、見習督察及警員投考工作坊等。

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記者：蘇文軒