【警隊招募】女警小事助市民　「見到微笑很窩心」

▲ 女警麥詠芯表示，當上警察後，即使在小事上幫到市民也很有滿足感。(曾耀輝攝)

警隊星期日（30日）將舉行「警察招募‧體驗日」，設即場報名投考。現年28歲的女警麥詠芯，現駐守機動部隊Z大隊第四小隊，2011年18歲起便加入警隊，至今已10年。她笑言女性加入警隊「要有犧牲一把長髮的準備」，亦要多了解警隊架構、鍛鍊體能。

遇政見不同 拒硬碰重溝通

麥詠芯自言，自己從小充滿正義感，自覺性格亦不適合文職工作，故在小學五年級已立志成為警察，而當上警察後，即使在小事上幫到市民也很有滿足感：「見到佢哋微笑就覺得好窩心」。她稱，當上警察難免會遇上不同性格、政見的市民，例如修例風波中她駐守港島交通部報案室，遇上氣憤市民致電投拆，她會以「毋須介懷、硬碰硬，最緊要多溝通」應對。

她分享指，10年來遇過最難忘事件，是在處理一宗交通意外後收到市民的致謝信。她稱，該市民已就意外報案，但有事宜不明白想向警方了解更多，自己只是細心解答：

做多步幫多步，唔係只係開個file就算。

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記者：蘇文軒