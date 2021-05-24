【強制檢測】馬鞍山錦禧苑錦榮閣及尖沙咀H Zentre尚至醫療中心須強檢　料涉疫苗接種中心染疫護士

▲ 】馬鞍錦禧苑錦榮閣及尖沙咀H Zentre尚至醫療中心須強檢 料涉在官涌疫苗接種中心工作的護士。(陳國峰攝)

食衞及衞生局昨(23)深夜發出強制檢測公告，指因涉及一宗新冠肺炎確診個案，下列兩處地方須強制檢測，包括：



1. 本月10日至23日曾身處香港新界馬鞍山恆康街 6 號錦禧苑錦榮閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若在本月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在本月14日或21日曾身處香港九龍油尖旺中間道 15 號 H Zentre 11 樓尚至醫療中心的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若在本月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

料上述初步確診個案，涉及在佐敦官涌接中心工作的護士。

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責任編輯：楊玉珠

