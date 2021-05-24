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【強制檢測】中西區海濱長廊及環球商場須強檢　染N501Y變種病毒株菲傭近日曾前往

社會 00:23 2021/05/24

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食衞局將中西區海濱長廊中環段被列入強制檢測公告，因一名感染N501Y變種病毒株的菲傭近日曾往該處。(經濟日報資料圖片)

食衞及衞生局昨(23日)深夜發出強制檢測公告，一宗涉N501Y變種病毒株初步確診個案曾身處的下列兩地方須強制檢測，包括：

1. 本月9日或16日曾身處中環龍和道中西區海濱長廊—中環段（不包括添馬公園）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若在本月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2.  任何在本月16日曾身處中環德輔道中 19 號環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若在本月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

上述初步確診個案，涉及一名近日由巴基斯坦抵港、入住大角咀維港灣第6座準僱主的46歲菲傭，而大角咀維港灣由昨晚8時被圍封強檢。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

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