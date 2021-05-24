【校長專欄】高小子女「收埋自己」不再談心事 校長：孩子内心或感沒有人明白自己

▲ 作為家長，必須從孩子小時候開始，建立雙向的溝通。

在處理學生糾紛時，我們常常強調「與成功有約 - 高效人士七個習慣」中的雙贏思維、知己解彼，意思是先聆聽別人想法，然後再講出自己的想法。充份、主動及理性的溝通，令同學之間的衝突大大減少，能自己解決紛爭。然而，當和同學傾談時卻發現，他們原來最常與家長發生衝突。

作為家長，我們不妨想想，孩子小時候，不是每件事情都聽我們的嗎？小朋友本來是白紙一張，為何後來會變成了處處跟我們對着幹的小人兒。有些高年級的同學，甚至已不會再跟父母講任何心事，甚至連生活上的瑣事，也不願多提。父母一番苦心，養育子女成長，卻養出好像跟自己敵對的子女，何其可惜呢！

歸根究底，其實問題都是源自雙方未能站在對方的立場看問題。作為家長，我們應踏出第一步，不妨認真「先聆聽對方的想法」，不要時刻只「說教」及「強調」我們心中認為「正確」的事情。

聽畢後，先不要趕忙說出自己的看法，可想一想子女所想的事情中，有沒有值得我們認同的地方。以雙贏思維方式去處理，先認同，再講自己的想法，尋找彼此想法的相交點，這樣，子女才會感到我們有用心去明白他們。

在過去廿多年的教育經驗中，不少就讀小五及小六的小孩，已不幸出現自殘的情況，他們大多都是平日很靜的孩子，不會生事，功課也不差，惟他們有一個共通點，就是感到「寂寞」。那種「寂寞」，不一定是父母沒有陪伴他們，而是內心深處有感無人明白自己，懷著無人理解的「寂寞」。

要避免孩子「收埋自己」，我們作為家長，必須從孩子小時候開始，建立雙向的溝通。不可事事遷就孩子，也不可以「一言堂」。

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