【共田芭蕉扇】2021年芭蕉扇登場　3秒製冰霧冷風機+新品牌超迷你手提風扇

▲ 2021年芭蕉扇登場！

夏日愈來愈熱，又是共田芭蕉扇登場的時候！今年共田芭蕉扇除了以往推出的手提風扇外，今年更推出超聲波噴霧冷風機，有YouTuber開箱實測，開啟噴霧功能後極速降溫6度！另外今年有新品牌推出手提風扇，尺寸超迷你可以放入褲袋手袋，非常方便！

天文台周日在尖沙咀巿錄得攝氏36.1度，亦是今年最高氣溫；其中大美督更錄得37.1度，為全港最熱。有氣候專家指出，本港這個月雨量稀少，且是接近太陽輻射最高的季節，故巿民會感到十分炎熱。

位於深水埗、每年都會售賣芭蕉扇的MiniPlaza店主羅先生表示，單於周六日已賣出超過100把風扇：

今年天氣未到6月已經好熱，見好多家長都提早買定風扇，今年超迷你手提風扇最多人買，因為小朋友都拎到。

羅先生又指，今年除了手提風扇，更多人購買座枱風扇及冷風機，好處在於小巧慳位，加上很多家庭不想長開冷氣，會買一至兩把。

點擊圖片即睇今年最新風扇產品

1. 共田F22超聲波噴霧冷風機

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水冷風扇可90°或360°旋轉，充電後可以無線使用，可帶出戶外沙灘郊外使用，亦可放在廚房使用。以往不同品牌都曾推出水冷風扇，但經常有漏水問題，但今年共田推出的F22解決了漏水問題。有YouTuber拍片實測，橫放機身都不會漏水，而且可極速降溫，點擊大圖即睇實測過程：

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2. 2021最小型5W強風放褲袋手提風扇

4段風速、最大5W風力，尺寸只有13.5cm長，如一部iPhone太小，方便可放入手袋及褲袋，輕巧方便小朋友使用。

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責任編緝：羅嘉欣