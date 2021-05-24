【樂極生悲】長洲東灣中年男泳客泳區外遇溺失知覺　救生員接力急救：起身呀！

▲ 長洲東灣泳灘昨天下午就發生一宗泳客遇溺不治事故。

昨日（23日）天氣酷熱，天文台錄得36.1度，亦是今年最高氣溫，不少市民會選擇到泳灘暢泳。長洲東灣泳灘發生泳客遇溺不治意外，一名中年男子在東灣泳灘泳區外遇溺後被救生員合力抬上岸，進行3分鐘全力急救，期間救生員不斷叫喊：「起身呀！」、「醒呀！」等字句，惟最終男子仍返魂乏術，送院證實不治。

事故發生在昨天下午5時許，一段長約3分多鐘的片段，顯示救生員拯溺急救過程。3名救生員首先下水，合力將遇溺的男泳客抬上岸，隨後再有兩名救生員前來增援，接力為遇溺泳客進行心外壓，有救生員拍向該名泳客大腿，不斷高叫﹕「起身呀！」

而每完成一輪心外壓，他們就舉高雙手要求圍觀人群散開，避免接觸遇溺泳客。然後救生員又繼續下一輪急救，並大叫：「搓，搓！繼續！醒呀！」

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救生員隨後再取出急救用品及手動呼吸器，為遇溺泳客進行心肺復甦法（CPR）。然而影片最後仍未見該名泳客有恢復清醒的迹象，最終在送院後證實死亡。

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責任編輯：羅嘉欣