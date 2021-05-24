【伙記辦大事】陳瀅受TVB力捧上位　連環騷內心戲進軍視后寶座【有片】

▲ 陳瀅在《伙記辦大事》不斷騷演技。

TVB劇《伙記辦大事》在昨晚（5月23日）播出結局，劇集播出以來，有部份網民指陳瀅的戲份明顯較另一女主角萬綺雯多，在《伙記辦大事》大結局，更可卜說是陳瀅個人表演，她在當中有連環發揮演技的機會，而她的表現亦具水準。

在大結局劇情，講常笑（陳瀅飾）懷疑男友戴政君（馬德鐘飾）是Big Boss，於是決定要查明真相，她在陰差陽錯下於政君辦公室內尋得母親孔慧心（楊卓娜飾）留給自己的遺書。

【伙記辦大事】陳瀅被指戲份超過萬綺雯 馬德鐘為拍檔解圍

陳瀅大騷內心戲

常笑從母親遺書中得知，原來當年母親是被丈夫背叛段，才與歐陽聰（歐陽震華飾）。常笑才恍然大悟知道一直誤會歐陽聰。陳瀅在演繹在墳場讀母親的遺書，表現出內疚崩潰的內心戲騷演技。

緊接的劇情講，常笑知道真相後主動要求再做「卧底」，搜集政君的犯罪證據。

結果在歐陽聰設局下包圍政君想尋回賊贓，但對方棋高一著，早已另有安排。不過，警方同時跟蹤其弟戴政仁（敖嘉年飾），發現他準備在海邊進行交易，結果人贓並獲。

戴政君向歐陽聰提出條件交換以救政仁，歐陽聰拒絕並踢爆當年是政君舉報弟弟藏毒。

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陳瀅受大台力捧

之後常笑與政君單獨談判，並表明自己的警察身份。常笑動之以情，深愛常笑的政君最終決定坦白一切。在此一幕陳瀅演繹內心矛盾與心痛，再一次展演技。

政君最終罪成判監入獄，常笑復職當交通警，為下輯埋伏線。

事實陳瀅近年甚受大台力捧，不斷劇接劇，早前播出有份參演的《愛美麗狂想曲》，然後有《伙記辦大事》。

她已拍完而未播的劇集有《七公主》，另外她現在投入拍與周嘉洛合作的古裝劇《痞子殿下》，實在受TVB重用，似乎將來有望成視后。

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