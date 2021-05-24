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【復課】全港學校今起恢復全校半天面授課　小六生冀畢業前與同學多相處

社會 10:16 2021/05/24

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全港中小學今日起復課。（梁偉榮攝）

全港幼稚園及中小學將由今日（24日）起，全面恢復半天面授課堂安排，可安排全校學生同時回校。今早在灣仔聖公會聖雅各小學，不少學生在父母陪同下回校，有小六學生對能回校上課感開心。

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讀小六的羅同學已上了一個多月網課，他覺得可以回校上課的機會難得，因在家上網課時感孤獨，又指自己就快畢業，希望把握機會與同學聊天。

見到同學個樣，但又不可以與他們聊天。

陪伴他上學的羅太認為，雖然本港現時偶有零星個案，但學校的安排已做得很好，期望兒子可以在倒數中的小學生涯中，好好享受。被問到若下降可接種疫苗的年齡，會否帶小朋友去接種疫苗，羅太就表示要多看數據再作考慮。

盧先生兩名兒子亦事隔多時再一同上學。盧生說，因小五的兒子要每天上面授課，而小三就隔星期回校，照顧上有困難，但兩兄弟均認為回校上課較開心，上課時亦會更專心上。

要匆忙地送哥哥回校，又趕回家照顧弟弟，時間比較趕。

林先生則說，小四的兒子已經回復面授課差不多兩個月，他不擔心兒子會受感染，認為學校的衞生措施做得好。

該校校長張勇邦指，學校自11月中下旬起已未試過全校約8百名學生齊齊整整地上面授課，他對六年級可回校度過最後一個月感「喜出望外」，因原本預料他們要到7月才可回校。而除了6年級，其餘年級會照常考試，校方會確保學生在試前有上過4星期的面授課，讓他們有足夠的準備。

張勇邦又說，學校會在小息後及課堂後清潔廁所及特別室，亦在4月中時於全校噴上納米消毒塗層。而學生在小息時亦需在留在所在樓層。

張勇邦亦強調不會迫教師做強制檢測及接種疫苗，但會鼓勵他們打針，他指自己已打畢兩針，又說要確保學生安全需要家校合作，

學生要接觸的除了有教師，亦有他們的家長，要保障暫時未能接種疫苗的小朋友，7成教職員打疫苗都未必夠，因為一間學校有800個家庭，如果說有7成家長都打，可能會更安全。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：黃悅晴

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