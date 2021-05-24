【中國隊長】土炮製復仇者聯盟撼MARVEL　網民劣評卻獲高分惹造假嫌疑

▲ 《孤膽行動》「中國隊長」率大軍出場混戰，土炮式英雄片一面倒劣評。

超級英雄題材的電影大行其道，近日內地推出網絡大電影《孤膽行動》（前名：中國隊長之中隊崛起），故事講由「中國隊長」率領來自不同背景、時空的國產英雄，參與一場「大混戰」。

電影上架後瀏覽量高穩佔「熱度排行榜」第一名，可是劣評如潮。

▲ 中國隊長。（影片截圖）

中國隊長誕生

《孤膽行動》由內地演員鄭曉甫、李泰延、李景濤、等人主演，講述由鄭曉甫演的「中國隊長」，本來是跨國影業的絕密「英雄改良計畫」的唯一成功的實驗品，在逃離改良基地期間遇上意外而失憶，但後來成功於影壇佔一席位，成為全國的電影偶像。

年過去，外國勢力入主，中國隊長的光環和受歡迎程度逐漸減退，被外國英雄擊敗的中國隊長意志消沉，日夜流連酒吧借酒消愁，再因一次意外發現自己體內擁有強大力量，於是重新振作接受訓練。

期間，激發起躲在酒吧內的各路英雄，決定重出江湖重振聲威，結局上演一場由中國隊長率領的超級大混戰，精彩絕倫。

▲ 隊員大曬冷。（影片截圖）

評分被指造假

這部由騰訊出品的網絡大電影上架至今6日，於貓眼專業榜穩佔熱度排行榜第一名。

不過網上的評價卻一面倒的劣評，大量網民高呼：「究竟我我了些甚麼？」話雖如此，騰訊網的評分卻仍能維持7.6的高分，惹來造假之嫌。

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劇情被狠批

電影之所以被瘋狂狠批，全部有跡可尋。一小時的電影內容零碎，演員演技浮誇失實，化妝造型差劣，特技效果低質，可謂無一可取。

當中最「引人入勝」的可說是編劇、導演「天馬行空」的聯想。

▲ 與劉德華極似樣的楊過。（影片截圖）

電影片頭「參考」MARVEL STUDIO的開場片段，然後在低成本製作下，角色卻可說「星光熠熠」。

片中，由中國隊長率領的英雄隊伍，當中成員包括：孫悟空、豬八戒、關羽、楊過、東方不敗、包青天、濟公，甚至李小龍，完全不分時代、背景齊集一堂。

▲ 包青天死光。（影片截圖）

包青天額頭發出死光

英雄隊伍的成員全是「中國製」的人物，奸角方面，則全屬外國人選，包括《海賊王》的路飛、《蝙蝠俠》的班恩、《美少女戰士》的月野兔、《呪術廻戰》的五條悟等。

全套電影最經典一幕，絕對面數包青天從額頭月亮射出死光，擊退月野兔一幕，顛覆所有觀眾思維。

有網民表示，相信世上沒有人可以不用快鏡由頭到尾睇完此套電影。

▲ 美少女中擊。（影片截圖）

同場加映：盛勁為專訪