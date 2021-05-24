【封區檢測】大角咀維港灣第6座760人檢測後無新增確診　當處今早9時半已解封

▲ 大角咀維港灣第6座760人檢測後無新增確診。（經濟日報資料圖片）

一名居大角咀維港灣第6座的菲傭昨日(23日)檢出初步確診，並帶有N501Y變種病毒，港府昨晚8時起將維港灣第6座列作「受限區域」，住客及逗留人士需接受強制檢測，截至今日(24日)凌晨零時30分，約760名居民接受檢測，沒有發現確診個案，並於今晨檢查380名受檢人士，無未遵檢測個案，該廈遂於上午9時半「解封」。

本港昨日（23日）錄得一名初步檢出帶有變種病毒的46歲菲傭，事前無病徵，曾先後在青衣大王下村及大角咀豪宅維港灣第六座2名僱主的家中居住，在社區逗留期間的3次病毒檢測中有2次呈陰性，昨日（22日）的檢測結果呈初步陽性，顯示帶有N501Y變異病毒株。詳情請見【下一頁】

港府遂於昨晚將維港灣第6座列作「受限區域」，至今日(24日)凌晨零時30分，約760名居民接受檢測，沒有發現確診個案，強制檢測行動已於今早7時完成；隨後於區內執法，相關執法行動於上午約9時半完成，共檢查380名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

同時間，政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進；亦希望沒有應門的約40戶居民，盡快聯絡政府進行檢查。

港府昨亦發出強制檢測公告，任何於2021年5月3日至23日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，須於5月25日或之前接受強制檢測。

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責任編輯：陳正怡