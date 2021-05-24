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【炎熱天氣】天文台料下午多區錄32度或以上高溫　長洲高達37度

社會 10:37 2021/05/24

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天文台料本港下午多區錄得32度或以上高溫。（資料圖片）

近日天氣炎熱，天文台指，本港今早部分地區有驟雨，荃灣、青衣及沙田雨勢較大，分別錄得約10毫米雨量。同時，一道低壓槽正影響廣東內陸。

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天文台指，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東沿岸持續酷熱。而一道低壓槽會在今日稍後靠近廣東，該區有驟雨。此外，預料活躍的偏南氣流會在本週中後期為華南帶來不穩定天氣。

本港今日天氣部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間酷熱，氣溫介乎28至34度。根據天文台預測，今日下午3時，多區高達32度或以上高溫，其中長洲更會達37度、打鼓嶺、赤鱲角達35度，而將軍澳、流浮山及屯門亦達34度。

天文台展望未來一兩日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。本週中後期漸轉多雲，週末期間驟雨增多。根據九天天氣預報圖，星期二及星期三天氣部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，氣溫介乎28至33度。星期四至下周初起，天氣短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫均介乎28至32度。

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記者：郭詩詩

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