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【夏天消暑】體感溫度40°C　救護員教退熱貼降溫消暑

健康 13:08 2021/05/24

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救護員教退熱貼降溫消暑

天氣酷熱，昨日（23日）天文台在尖沙咀錄得36.1°C，大美督更一度高達37.1°C。不少人會用退熱貼降溫消暑，究竟退熱貼貼在人體哪個部位效果最好？降溫又有甚麼好方法？

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TOPick訪問了聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，拆解降溫消暑的5個秘訣：

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。

散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。

不過要緊記，不可直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感的尤其要注意。

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3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。

冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36度就算過低，35度以下是不正常，要盡快求醫。

4. 30度水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30度水溫洗澡，有助身體降溫。

屈奇安則表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如天氣炎熱下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

  • 離開太陽直射地方，到陰涼處
     
  • 脫下多餘衣物
     
  • 確保空氣流通
     
  • 冷敷，如退熱貼或冰敷
     
  • 喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣

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