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【潮流衣物】FILA聯乘MSGM推網球系列　街頭風格紮染網球Polo Tee玩轉色彩

休閒消費 10:53 2021/05/24

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

FILA聯乘MSGM推網球系列。（圖片由FILA提供）

意式時尚運動品牌FILA與意大利時尚品牌MSGM攜手推出全新聯乘系列，打造以“YOU ARE MY MATCH POINT ”為主題的初夏專業網球系列。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

FILA 與MSGM以充滿趣味的方式來演繹傳統款式，是次聯乘系列大膽玩轉色彩，在FILA的網球元素基礎上運用更多色彩組合及繽紛的網球碰撞印花圖案，並引用網球Match Point的概念，將音樂靈感、運動精神和街頭風格完美糅合，帶出YOU ARE MY MATCH POINT的系列精神。

點擊大圖了解女裝詳情：

    點擊圖片放大
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    +6

物料延用 FILA 經典的服飾工藝，採用革新運動物料，兼顧舒適度與質感，打造時尚的專業網球系列。

銷售地點：

FILA x MSGM專業網球聯乘系列備有男、女裝，現已正式在指定香港及澳門FILA旗艦店、FILA Hong Kong官網商店發售：

  • 香港中環皇后大道中37號余道生行地舖
  • 九龍旺角彌敦道610號旺角荷李活商業中心地下1-6號及地庫C
  • 澳門威尼斯人®-度假村-酒店大運河購物中心,大運河街847號舖

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責任編輯：王芷瑩

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