【名牌開倉】New Balance限時7日瘋狂開倉　潮人追捧英美版型號$599起【內附地址】

▲ New Balance限時7日瘋狂開倉，潮人追捧的英美版型號$599起。

5月尾又到各大時裝店和運動店舖的減價季節，不過，說到購買減價貨，當然開倉就最是抵。來到今個星期五又輪到New Balance開倉的時候，留意今次New Balance開倉地點位於佐敦，有心掃貨的人要預早作出準備。

▲ New Balance Made in USA M999RTF型號原價$1,990、減至$599。（圖片由品牌提供）

一直以來，識貨者購買New Balance的球鞋都會集中火力挑選品牌美國製和茵國製的型號，而這兩地生產的球鞋都被喻為最高質素數。

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所以今次《New Blance開倉powered by Boonsale》當中發現不少產自英美的型號，例如Made in USA M999RTF型號或M997PAN型號，一律低至3 折發售，應該是大家當日一去到鎖定目標。

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此外，在場亦有童裝波鞋、男女裝運動衫褲出現，開倉低至$99。留意的是買兩件或以上更額外享有9折，身為New Balance迷的你絕對不能錯過。

開倉INFO：

日期：28/5-3/6

時間：星期一至五（11am-8pm）、星期六、日（11am-5pm）

地點：佐敦道23號新寶廣場15樓

記者：何偉雄