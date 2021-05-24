【嬉水遇溺】4歲女童清水灣二灘遇溺昏迷　送院2天至今情況仍危殆

▲ 西貢清水灣二灘是不少人嬉水暢泳消暑好去處。

夏日熱辣辣，適逢周末假日不少人一家大小到泳灘嬉水暢泳消暑。一名4歲女童上周六（22日）隨家人到西貢清水灣二灘嬉水，其間遇溺昏迷送院搶救，至今情況仍危殆。

事發上周六（22日）下午3時許，警方接報清水灣二灘一名4歲女童懷疑遇溺，由其他泳客救起，泳灘職員報警。救護人員接報到場後，女童陷入昏迷，先送將軍澳醫院，再轉送聯合醫院搶救。警方經初步調查，相信女童在嬉水期間遇溺，列有人遇溺案處理。

據報，女童當日隨母親、男同學及同學家人前往西貢清水灣二灘，其間與另一男童玩水嬉戲時，未有親友同行，不久有女泳客發現女童在泳灘淺水區載浮載沉，立即揮手求救，救生員其後立即落水，將女童救起並進行急救。

港九拯溺員工會表示，已不斷向康文署方反映，必須正視救生員嚴重招聘不足問題，批評康文署開放並沒有救生員當值的泳灘予以巿民使用「極之愚昧」，甚至將巿民之生命押上。工會要求康文署盡快向巿民交待沒有救生員當值的泳灘資料，並呼籲巿民不要前往沒有救生員當值泳灘，盡量避免悲劇再次發生。

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記者：陳子謙、黃傑偉