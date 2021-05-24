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【複式居屋】觀塘罕見4房兩廁複式居屋 實用645呎網民驚訝售價好低水？

休閒消費 12:49 2021/05/24

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

順緻苑是全港至今唯一擁有頂層複式單位的居屋。

複式單位並非豪宅或村屋的專屬，原來居屋都有複式單位。觀塘順緻苑有業主在社交網站放守複式居屋單位，4房兩廁單位位於高層，業主指單位享有東南山景，建築面積765呎，實用面積645呎，自由市場售價699萬元，自讓免佣，吸引不少準賣家留言想睇樓，究竟複式居屋單位有多吸引?

位處觀塘半山的居屋順緻苑是第一代居屋，由6座物業組成，超過有1,500個單位，單位面積大約有400至700呎左右，早於1980年落成，屋苑媲美部分私樓，是全港唯一擁有頂層複式單位的居屋，可由室内樓梯通往閣樓。

順緻苑的複式單位鮮有放盤，若有人放盤更非常搶手。有業主近日在facebook社交群組上放盤，並附帶單位圖片，帶大家一睹複式居屋的真面目。從圖片可見，單位間隔實用，室内設有樓梯，可以通往閣樓，從閣樓上向下望，雖略嫌殘舊，但卻不失豪宅的感覺。

該名業主放售的複式居屋單位為4房兩廁設計，建築面積765呎，實用面積645呎，自由市場售價699萬元，即呎價僅需1萬元呎。業主放售不久，已經吸引大批準業主留言有興趣睇樓。假設業主最後以699萬成交，買家按揭9成供25年，每月供款大約28,222元。

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觀塘順緻苑是香港第一代居屋，當年首批開售的居屋共有6個屋苑，除了觀塘順緻苑外，還有何文田俊民苑、香港仔漁暉苑、沙田穗禾苑、荔景悅麗苑及柴灣山翠苑。

雖然不鄰近地鐵站，但順緻苑的生活便利，可以通往鄰近順利邨商場，超市食肆齊備，生活不假外求。此外，而順緻苑全部單位都屬於免補地價居屋，可以在自由市場放售。

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責任編輯：王明芳

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