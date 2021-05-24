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【疫苗接種】林健鋒：商界擬推戲票自助餐及消費優惠鼓勵接種　現待業界與政府商討細節

社會 11:05 2021/05/24

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林健鋒指商界擬推戲票、自助餐及消費優惠鼓勵接種，現待業界與政府商討細節。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾210萬劑新冠疫苗，惟僅125萬人接種首劑，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒透露，擬透過工商界向已接種的市民提供自助餐及儲值車票等優惠，提升疫苗接種率，包括海洋公園及昂坪360提供門票；同時已聯絡機管局建議早前購買的50萬張機票，將部分預留予已接種的市民，又透露機管局持開放態度。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日(24日)接受港台《千禧年代》節目訪問時提到，本港新冠疫苗接種率為19%，相較內地及歐美等地並不理想；而不少商界人士，期望為提升疫苗接種率出一分力，包括計劃向已接種的市民提供自助餐及儲值車票等優惠，目前反應正面。

他透露，海洋公園及昂坪360表示願意提供一定數量門票，亦有酒店、商場及戲院院線提供度假套票、消費優惠或戲票，將會繼續與工商界及政府商討執行及推出細節。他又建議，機管局早前購買的50萬張機票，可送出部分前往內地或疫情受控亞洲地區的機票，予已接種注射疫苗的市民，透露已聯絡機管局，機管局亦持開放態度。

林健鋒指，有關建議都是希望拋磚引玉，會繼續和工商界及特區政府商量，由於已接種紀錄只有政府知道，一定要和政府聯絡，並商討執行細節，形容現時「萬事俱備，只欠東風」，等待與業界及政府商討。

林健鋒直言，不贊成政府提供現金大抽獎，但可容許已打針的市民一次過領取5000元消費券，以鼓勵更多人打疫苗；又期望設立「大灣區商務氣泡」，已打針人士有條件要求毋須隔離檢疫，每星期可以有1000個名額，需要點對點出入，只能乘搭專車，不可使用公共交通工具，避免交叉感染。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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