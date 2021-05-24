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【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗確診　衞生防護中心下午交代疫情

社會 13:26 2021/05/24

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消息指今日新增約2宗確診。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日（24日）新增約2宗確診個案，涉及源頭不明個案，或包括昨日初步確診的菲傭，衞生防護中心及醫管局今日下午將設疫情記者會。

昨增2人確診新冠肺炎，1宗屬本地感染源頭不明個案，涉前日公布的染疫39歲女印傭，並檢出有抗體；不過，昨亦接獲少於5宗初步確診，其中一名菲傭感染N501Y變種病毒，上月初於巴基斯坦抵港，其後居於新僱主於大角咀豪宅維港灣第6座居所，當局昨晚圍封該廈強制檢測。大角咀維港灣第6座760人檢測後無新增確診，當處今早9時半已解封。詳情即看：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超指，巴基斯坦當地亦多N501Y變種病毒個案，菲傭或早於當地受感染，現或屬病毒殘餘的復陽個案，如確實為復陽個案，相信傳播風險較低；惟因未能排除是否近日感染，故仍需做足個案追蹤。

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另外，佐敦的官涌疫苗接種中心一名護士亦初步確診，沒有病徵，負責調配時間表及後勤支援，亦有協助前綫接種工作，據悉其感染為受疫苗污染環境有關。詳情即看：【下一頁】

同場加映，拗柴後增患骨刺風險恐「步步為艱」，中大招募患者接受新治療研究：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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